Saev instala “Lixo Dog”

Lixeiras servem para o descarte de dejetos de cães e gatos em áreas públicas

Projeto beneficiará áreas da cidade como Parque da Cultura, Praça São Bento e Horto Florestal

A Saev Ambiental instalou lixeiras para o descarte de dejetos cães e gatos em áreas públicas de Votuporanga. A iniciativa, batizada com o nome “Lixo Dog”, contará com dez unidades espalhadas nas principais praças e parques da cidade.

A medida visa conscientizar o público quanto à prática do recolhimento dos dejetos de seus animais de estimação, que deve ser feita nas mais de 350 lixeiras para resíduos orgânicos ou comuns, encontradas nas praças e em outros espaços públicos da cidade. Em casa, o morador deve fazer o descarte no vaso sanitário ou, não sendo possível, no lixo comum.

Do total das lixeiras que serão instaladas, quatro ficarão no Parque da Cultura e duas na praça São Bento. Já o Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” e as praças Santa Luzia, “Dr. Fernando Costa” e Cívica “Prof. Benedito Lopes de Oliveira” (em frente à Concha Acústica “Prof. Geraldo Alves Machado”), receberão uma unidade cada. A ação beneficiará os donos de animais que frequentam os locais, contribuindo com a limpeza e a manutenção dos passeios públicos.

Segundo o superintendente adjunto da Saev Ambiental, eng. Marcelo Marin Zeitune, os locais escolhidos para a instalação das lixeiras são os mais frequentados pelos munícipes donos de cães e gatos. “Além de serem pontos muito utilizados para passeios com bichos de estimação, as áreas selecionadas servem de sedes para eventos que envolvem pets, como feiras de adoção, campanhas de vacinação e diversas outras atividades, que reúnem famílias inteiras e seus animaizinhos”, comentou.

Ainda de acordo com Marcelo, o projeto é novidade em coleta de lixo orgânico na região. Cada “Lixo Dog” conta com uma lixeira e um rolo com sacos plásticos, disponível para o uso do munícipe que não estiver munido de sua própria sacola.

Nos pontos contemplados com as novas lixeiras, as coletas serão realizadas da mesma forma e com a mesma frequência da coleta de lixo orgânico realizada nos demais espaços atendidos pelo serviço.