Streaming:- Estreias NETFLIX

SÉRIES

Disjointed (2ª parte) – estreia 12/01/2018

A ativista Ruth Whitefeather Feldman é dona de uma loja de maconha medicinal onde incentiva os pacientes a relaxar e curtir a brisa.

Grace and Frankie (4ª temporada) – 19/01/2018

Quando seus maridos pedem o divórcio para se casar um com o outro, a comportada Gracie e a excêntrica Frankie começam uma amizade. Indicada ao Emmy de Melhor Série de Comédia.

Van Helsing (2ª temporada) – 19/01/2018

Depois de três anos em coma, Vanessa desperta em um mundo devastado pelos vampiros. Agora, ela e um bando de sobreviventes precisam lutar para permanecerem vivos.

Black Lightning (1ª temporada) – episódios semanais a partir de 23/01/2018

Um ex-justiceiro decide deixar sua rotina pacata como diretor de escola e volta à ativa para proteger a cidade de New Orleans.

Black Sails (4ª temporada) – 30/01/2018

John Silver tenta manter a aliança entre piratas e ex-escravos enquanto se prepara para a batalha final contra a Marinha Britânica.

FILMES

Vende-se esta Casa – 19/01/2018

Depois da morte do pai, Logan e sua mãe decidem passar um tempo na casa de uma tia distante nas montanhas. Lá, moradores estranhos e fenômenos domésticos inexplicáveis criam uma atmosfera de tensão e ansiedade neste angustiante filme de terror.

O Rei da Polca – 12/01/2018

Em busca do sonho americano, o músico polonês Jan Lewan atrai os fãs de sua banda de polca para uma pirâmide financeira. Comédia Original Netflix baseada em uma história real.

Fútil e Inútil – 26/01/2018

Will Forte e Domhnall Gleeson estrelam este mergulho na vida e carreira de Doug Kenney, um dos fundadores da épica “National Lampoon”, a revista de humor dos anos 70.

As Sufragistas – 15/01/2018

Na Grã-Bretanha do século 20, as circunstâncias levam uma jovem idealista a lutar pelo voto feminino e a confrontar a opressão masculina.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

Tom Segura: Disgraceful – 12/01/2018

Sempre atrevido e sarcástico, Tom Segura continua divertindo o público com seu novo especial de stand-up. Especial original Netflix, estreia dia 12 de janeiro.

Yoga Arquitetura da Paz – 10/01/2018

Baseado no livro do fotógrafo Michael O’Neill, este documentário acompanha a jornada de dez anos do artista pelo mundo da ioga e seus encontros com grandes mestres da Índia, Tibete e Nova York.