Abertas matrículas para escolinha de futsal da Prefeitura

Jovens e crianças, a partir dos 5 anos de idade, poderão se inscrever gratuitamente para as aulas, ministradas no Ginásio “Hernani de Mattos Nabuco”

Já estão abertas as inscrições para as escolinhas de futsal da Prefeitura de Votuporanga, voltada para crianças e jovens da faixa etária dos 5 aos 12 anos. As inscrições devem ser feitas de segunda à sexta-feira, das 18 às 22h, no Ginásio de Esportes “Hernani de Mattos Nabuco”, na rua Canadá, esquina com a Rua Rio Grande.

As aulas são administradas por professores da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e obedecem a um calendário específico, durante toda a semana, nos dois períodos, manhã e tarde, com a estruturação por idade. “A inscrição e aulas são gratuitas, sendo necessário apenas que, na matrícula, o interessado esteja acompanhado por pais ou responsáveis legais, apresentando um documento de identidade, que pode ser a certidão de nascimento ou cédula de identidade, o RG”, informa o professor Sidney Santana, o Pigmeu.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha, lembra que, “embora não seja este o objetivo principal, estamos sempre buscando novos talentos, porém, a real intenção do prefeito João Dado é oferecer às nossas crianças e adolescentes, uma opção de lazer saudável e de ocupação de suas horas ociosas, distanciando-os dos caminhos das drogas e da marginalidade”, diz.

Outras informações podem ser obtidas na Secretaria de Esportes e Lazer, no CSU, pelo telefone 3426-1200, ou diretamente com o Pigmeu, no Ginásio “Hernani de Mattos Nabuco”, e pelo celular 99791-9180.