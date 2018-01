Árvores caem sobre casa em Álvares Florence

Casal e duas crianças escaparam sem ferimentos do incidente em sítio

Uma família escapou sem ferimentos da queda de duas árvores gigantes sobre uma casa em uma propriedade agrícola no município de Álvares Florence no último final de semana.

Sob fortes chuvas, as raízes não resistiram e as árvores com mais de 20 metros de altura tombaram sobre a casa onde estavam o casal e as duas crianças. O incidente foi em um sítio, às margens da vicinal entre Álvares Florence e Américo de Campos. Os Bombeiros foram chamados e realizara a remoção dos galhos.