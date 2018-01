Campanha de Natal: Casal de Votuporanga ganha carro zero do Riopreto Shopping

Além da Captur zero km eles ganharam também quase R$12 mil em vales compras

Foi divulgado nesta segunda-feira (08/1) o nome do vencedor da Campanha de Natal de 2017, promovida pelo Riopreto Shopping, no período de 3 de novembro a 7 de janeiro. O fortalezense Francisco Patrício de Lima, morador de Votuporanga, ganhou o carro modelo Captur Intense 1.6 zero quilômetro e também um vale-compras no valor de R$ 11,9 mil, totalizando R$ 100 mil em prêmios.

Consumidor do Riopreto Shopping, Francisco, que comemorará na próxima semana 50 anos de casado com Maria Alice, disse que este prêmio veio como uma surpresa para esta data especial. A festa será realizada no Mato Grosso do Sul na igreja Santuário de Santa Rita de Cássia, a mesma onde aconteceu o casamento em 1968. Francisco tem dois filhos, Nadia e Márcio, e oito netos.

Para participar da Campanha, os consumidores tinham direito a um cupom a cada R$ 350 em compras realizadas no período da Campanha. O sorteio aconteceu ontem, dia 8, às 16h na Praça 1 de Eventos com auditoria. O regulamento completo pode ser conferido no site www.riopretoshopping.com.br.