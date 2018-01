Catedral: Missa/ Novena das quartas-feiras às 15h está sendo transmitida pela Rádio 87,9FM

A Paróquia conta também com um site e uma página no facebook

Além da transmissão pela Rádio Comunitária 87,9 FM, a Novena como todas as Missas celebradas na Catedral continuam sendo transmitidas pela Web Rádio e TV Nossa Senhora Aparecida, em parceria com a Net Rubi.

Desde o dia 02 de fevereiro de 1966, a Novena Perpétua de Nossa Senhora Aparecida é transmitida por uma emissora de rádio de nossa cidade. Num mundo em que as pessoas usam cada vez mais as mídias sociais para se comunicarem, torna-se necessário que a Igreja também utilize os meios de comunicação para levar a Palavra de Deus a toda criatura.

Além da transmissão da Santa Missa pelo rádio e pela internet, desde o março de 2017, as Missas Dominicais das 7h30 passaram a ser transmitidas pela TV Unifev. Aos domingos, às 7h30, a Rádio Clube 92,1FM transmite o programa “A Voz da Igreja” com uma mensagem do Padre Gilmar. A Paróquia conta também com um site e uma página no facebook.