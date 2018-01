CAV vence na Arena e termina primeira fase da Copa São Paulo

Foto Rafael Nascimento (CAV)

O CAV (Clube Atlético Votuporanguense) Sub 19 venceu o Atlético Paranaense na tarde de ontem por 1 a 0. Edson Junior foi o autor do único jogo da partida.

O CAV se encontra na liderança do Grupo 2 com 100% de aproveitamento. Foram 3 vitórias e somente um gol sofrido. O técnico Henrique Ortiz disse que sabia que enfrentar o Atlético não seria fácil, “Ó Atlético é uma equipe forte e muito bem estruturada, entramos em campo para defender bem e aproveitar o contra-ataque, conseguimos suportar a pressão e finalizar com um belo gol do Edson Junior”. Disse o técnico.

O próximo compromisso do CAV será nesta sexta-feira contra o Criciúma, que está na segunda posição do Grupo 1.