Diego Souza chega motivado ao São Paulo 

O principal reforço do São Paulo nesta temporada, o meia-atacante Diego Souza chegou ao seu novo clube com a ambição de recolocar o clube do Morumbi no caminho dos títulos. O jogador fez exames médicos na manhã desta terça (9) e deve fazer seu primeiro treino com o grupo ainda nesta semana.

“Estou muito feliz por chegar ao São Paulo. Tenho muitos amigos que jogaram aqui e sempre ouvi boas referências sobre o clube pela grandeza, organização e conquistas. E hoje, felizmente, tenho a oportunidade de defender esta camisa. O desejo de chegar ao São Paulo sempre foi grande. Quero corresponder a expectativa e ser feliz com os nossos torcedores”, disse o meia-atacante em entrevista para o site oficial do clube.

Tentando cravar uma vaga no elenco que disputará a Copa do Mundo da Rússia, no meio do ano, o jogador decidiu deixar o Sport e encarar o desafio de jogar no São Paulo. Para tirar o atleta do clube nordestino, o Tricolor desembolsou algo em torno de R$ 10 milhões e vê o jogador como um substituto para o argentino Lucas Pratto, que se transferiu para o River Plate.

Ciente de que boas atuações no clube do Morumbi podem levá-lo ao Mundial da Rússia, o jogador espera conquistar títulos e fazer uma excelente temporada com a camisa do Tricolor.

“Desejo que seja um ano de conquistas e coisas grandes. A equipe tem tudo para ter um grande 2018, e vou batalhar por isso com os meus companheiros. Os desafios e os objetivos que tenho me motivam para brigar pelos títulos. Estou aqui para ajudar. No futebol não conseguimos nada sozinho, e por isso temos que ser fortes como equipe e grupo”, declarou o motivado Diego Souza, que já conheceu seus novos companheiros de trabalho.