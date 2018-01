Encontro de Famílias Grávidas será no dia 25

Doula Arlete Mendes dará explicações sobre assistência na hora do parto; iniciativa é gratuita

Anote na agenda! O ano começou e a equipe da Santa Casa de Votuporanga está preparando mais uma edição do Encontro de Famílias Grávidas, promovido pela Instituição e SanSaúde. No próximo dia 25, o programa retorna com orientações sobre a assistência de doula no trabalho de parto.

A doula do Hospital Arlete Mendes explicará a função e os benefícios para as mamães e bebês, a partir das 19h30, na Sala de Treinamentos II (entrada pela guarita da Rua Osvaldo Padovez). A iniciativa é gratuita e não é necessária inscrição.

A principal função das doulas é dar suporte físico e emocional à gestante em trabalho de parto. A profissional auxilia a mulher a encontrar as posições mais favoráveis durante as contrações, faz massagens para aliviar a dor, ajuda o parceiro a se envolver e participar ativamente e informa o casal sobre todos os procedimentos que estão sendo realizados.

O serviço desta assessora começa antes do nascimento do bebê, com encontros para conhecer a gestante e informá-la sobre as etapas do trabalho de parto, preparação e muito mais. A atuação continua após a chegada do novo membro da família, tirando dúvidas sobre o início da amamentação e conversando sobre a experiência. “Para mim, é um trabalho muito gratificante. Todo este amparo, cuidado com a gestante e com recém-nascido é mágico. Criamos vínculo afetivo com a grávida para que possa ajudar com todas as técnicas e experiência, mas sobretudo ser uma alma humana diante de outra”, contou Arlete.

O coordenador do Encontro, Rodrigo Ribeiro, destacou que a Santa Casa valoriza a atuação da doula inclusive em partos do Sistema Único de Saúde (SUS). “Ela oferece conforto, encorajamento, tranquilidade, suporte emocional e físico. Além disso, incentivando o parto normal humanizado, o Hospital tem o quarto PPP (Pré-parto, parto e pós-parto), específico para este atendimento. Com todo suporte de Centro Cirúrgico, oferece todas as condições para o nascimento do bebê em um ambiente confortável, com presença de acompanhante e assistência necessária”, finalizou.