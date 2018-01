Falece Pedro Paulo Santana

Faleceu nesta quarta-feira, às 1h30, em Rio Preto, aos 78 anos, o Sr. Pedro Paulo Santana. Ele deixa os filhos Walter de Siqueira Santana, casado com Maria Laura de Menezes; Celso de Siqueira Santana, casado com Mirian Mattar e Aparecida Santana Buschinni, casada com Dercilio Buschinni, os netos: Juliana, Renan, Jéssica, Fernanda, Saulo e Ricardo, além das bisnetas Lívia e Isadora.

Pedro Paulo Santana era agropecuarista, de religião Espírita, morador da cidade de Votuporanga na rua Josefina Galloro, Bairro da Estação. O velório acontece nesta quarta-feira (10) no Cemitério Jardim das Flores e o seu sepultamento acontece, às 17h.