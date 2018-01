Homem é preso suspeito de atropelar e enterrar corpo do ex-namorado da prima em canavial

Corpo foi encontrado enterrado em canavial às margens de rodovia de Urânia (SP) (Foto: Arquivo Pessoal)

Caso aconteceu em rodovia entre Jales e Urânia (SP). Polícia localizou corpo e caminhonete foi achada em uma funilaria. Crime teria ocorrido após vítima tentar reatar namoro e agredir os pais da mulher, diz polícia.

Da Redação

Um homem foi preso suspeito de atropelar, matar e enterrar o corpo do ex-namorado da sua prima em um canavial da rodovia Euclides da Cunha, entre Jales e Urânia (SP), nesta quarta-feira (10).

De acordo com informações da Polícia Civil, o caso começou no dia 2 de janeiro quando a vítima procurou pela ex-namorada na tentativa de reatar o relacionamento. Com a tentativa frustrada, ele invadiu a casa da jovem e agrediu os pais dela.

Ainda conforme a polícia, no dia 5 de janeiro, o irmão e primo da moça estavam em uma caminhonete na rodovia quando encontraram o ex-namorado no acostamento. Eles o atropelaram e enterraram o corpo em um canavial da cidade.

Após a investigação, a polícia localizou o corpo e a caminhonete foi encontrada em uma funilaria de Urânia. O primo da jovem, que dirigia o veículo, foi preso.