Homem que abusava de crianças em Tanabi é detido pela Polícia

Mãe das crianças pegou o indivíduo do flagra

Um casal que residem Tanabi procurou o delegado de Polícia na noite da última segunda-feira, para denunciar um amigo da família suspeito de molestar as filhas do casal, uma de três e a outra de seis anos.

O homem foi flagrado pela mãe das crianças e ele fugiu logo após. A população de Tanabi se revoltou com o fato, depois que saiu a notícia na emissora local. O casal reside com as crianças numa propriedade agrícola onde cuidam de uma plantação de seringueira.

Segundo o registro policial, o suspeito é um homem de 32 anos, amigo da família, que morava na mesma casa. Eles são nordestinos e vieram a região para trabalhar na zona rural. Os pais das crianças têm 29 e 23 anos de idade.

De acordo com a reportagem da emissora a mãe contou à polícia que flagrou o homem na cama, com a filha de 6 anos no colo, cobertos por um lençol. Ao questionar a filha sobre o que havia ocorrido, ela teria contado que ela e o homem estavam despidos e ele penetrou um dedo em seu órgão genital. Já a menina de três anos, disse que teria sido beijada pelo homem.

Após o flagra, o homem fugiu do local, tomando rumo ignorado. Por volta das 10h30, de terça-feira (9), o suspeito foi detido pela Polícia Militar e conduzido à Delegacia de Polícia de Tanabi.