Inscrições Vestibular UNIFEV acabam hoje

Inscrições ON LINE se encerram nesta quarta\

PROCESSO SELETIVO

Prova será realizada no domingo (dia 14), na Cidade Universitária, em Votuporanga; Processo Seletivo é válido para todos os cursos, exceto Medicina

As inscrições online para o Vestibular 2018 da UNIFEV terminam nesta quarta-feira (dia 10), à meia-noite. Após essa data, os interessados só podem se inscrever na Central de Relacionamento do Campus Centro, até as 12 horas do próximo sábado (dia 13). O valor é R$ 30, devolvidos ao aluno aprovado, no ato da matrícula.

O Processo Seletivo é válido para todos os cursos do Centro Universitário de Votuporanga, exceto Medicina. A prova, que será realizada no próximo domingo (dia 14), às 14 horas, na Cidade Universitária, em Votuporanga, terá duração de até três horas e abordará conteúdos do núcleo comum do Ensino Médio, atualidades e uma redação.

O resultado será divulgado no site da UNIFEV. Todas as informações a respeito do Vestibular, descontos e mensalidades também podem ser obtidas no mesmo endereço eletrônico (www.unifev.edu.br/site/vestibular) e/ou pelo telefone 0800 015 0228.

Exceções

Para quem já possui um diploma de Ensino Superior, não há necessidade de participar do Processo Seletivo. Neste caso, o candidato interessado em cursar uma outra graduação, deve procurar diretamente a Instituição, a fim de garantir a sua vaga no curso de interesse.

O mesmo é possível para quem já fez a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos anos de 2014, 2015 e 2016, ou que aguarda o resultado de 2017. As notas do ENEM são válidas para o ingresso na Instituição.