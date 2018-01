Preço de material escolar varia 260%; veja como economizar

Para economizar com a lista de compras, uma das dicas do Procon é verificar se o aluno já possui itens do material do ano passado que podem ser reaproveitados agora

Pais com filhos em idade escolar precisam comparar preços em diversos estabelecimentos antes de comprar o material deste ano. Pesquisa realizada pelo Procon-SP encontrou diferenças de até 260% no preço do mesmo produto.

Essa foi a variação encontrada no valor da caneta esferográfica da Faber Castell, vendida por 1,75 reais em uma loja e por 6,30 reais em outra.

Pesquisa comparou os preços de 189 produtos, como apontador, borracha, caderno, canetas esferográfica e hidrográfica, colas em bastão e líquida, de nove estabelecimentos comerciais de São Paulo.

O preço do material escolar sofreu um aumento de 9,25%, de acordo com a comparação de preços de 136 produtos pesquisados em 2017 e agora. Esse índice é maior que a inflação do período – que deve ficar em 2,80%, segundo projeção da Reuters.

Dicas para economizar

Para economizar com a lista de compras, uma das dicas do Procon é verificar se o aluno já possui itens do material do ano passado que podem ser reaproveitados agora, como régua, borracha, tesoura, canetas, lápis de cor, mochila, lancheira e até mesmo cadernos.

Outra recomendação é tentar trocar livros com alunos de outras séries. Pais de alunos devem criar um grupo no Facebook o que facilitaria a troca de livros e uniformes.

As escolas não podem incluir na lista material de uso coletivo e higiene pessoal, como copos, guardanapos e papel higiênico. A proibição foi estipulada pela Lei nº 12.886 de 26/11/2013.