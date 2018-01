Prêmio Fiesp de conservação de água

O Prêmio Fiesp de Conservação e Reúso de Água é uma forma de divulgar as iniciativas das empresas no consumo consciente e na redução do desperdício de água. Economizar este recurso é gerar benefícios ambientais, econômicos e sociais. Mais de 191 empresas já participaram e tiveram suas ações divulgadas e reconhecidas pelo mercado. O prêmio possui duas categorias: micro/pequeno portes e médio/grande portes.

A solenidade de premiação ocorrerá em março de 2018, em comemoração ao Dia Mundial da Água.

As inscrições são gratuitas e encerram-se dia 19 de janeiro de 2018, sem possibilidade de prorrogação. Inscreva-se e não perca a oportunidade de ter sua empresa em evidência. Acesse e faça sua inscrição no: http://apps2.fiesp.com.br