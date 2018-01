Rali Dakar tem grave acidente de moto

Sunderland se acidentou na tarde de ontem e fraturou a coluna

O dia das motos no Rali Dakar foi muito agitado. Nesta terça-feira, foi realizada a etapa de San Juan de Marcona (330 km), a quarta da competição, e dois episódios marcaram a prova. O primeiro deles foi o acidente do britânico Sam Sunderland (KTM), que teve que ser retirado de helicóptero do local, enquanto o segundo ficou por conta da vitória do francês Adrian van Beveren, que assumiu a liderança geral da categoria.

Depois de vencer duas das primeiras etapas do torneio, Sunderland se acidentou na tarde de ontem e fraturou a coluna. Apesar de ter sido descartada a existência de sequelas, a permanência do piloto no complemento da atual edição do Rali Dakar foi vetada pelos médicos.

Com a saída do britânico, o vencedor da quarta etapa passou a assumir a liderança graças à vitória. O triunfo desta terça, bem como o desfalque de Sunderland fizeram com que Beveren chegasse ao topo até o momento, com tempo total de 11h03min23s.