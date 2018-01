Ruptura em emenda de ponte interdita parcialmente a SP-461

A rodovia Péricles Belini foi parcialmente interditada na manhã de ontem para que DER (Departamento de Estradas e Rodagens) realize o reparo, uma ruptura na emenda da ponte com o asfalto no trecho urbano de Votuporanga, próximo ao Frango Rico e Clube da Justiça.

O local, que já foi sinalizado há dias com cones já obrigava os motoristas a trafegarem por apenas uma pista. Agora sentido da pista Votuporanga Nhandeara, foi totalmente fechado e construído um desvio para a outra pista (sentido Votuporanga/ Cardoso) por aproximadamente uns 600 metros. No trecho, existe um atalho para o bairro Jardim Noroeste.

Na manhã de ontem foram derrubadas às muretas que dividem as pistas e uma ampla sinalização foi colocada no local. Segundo um dos operários que estavam no local o reparo será feito entre 10 e 15 dias.