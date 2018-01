SENAI abre inscrições para curso gratuito

Serão 16 bolsas de estudo para o curso de Operador em Logística, voltado para atividades dos processos logísticos de recebimento, armazenagem, suprimentos, produção e distribuição

A Prefeitura de Votuporanga informa que as inscrições para o curso de Operador de Logística, ofertado pelo Senai de Votuporanga em parceria com o Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani”, estarão abertas no período de 10 a 15 de fevereiro.

São apenas 16 vagas destinadas a candidatos com, no mínimo, 18 anos completos; e, com renda per capita igual ou menor a um salário mínimo e meio federal, equivalente a R$ 1.405,50. “Muito embora as inscrições se destinem ao público em geral, será dada prioridade a desempregados e para quem cursou, no máximo, o Ensino Médio”, explica o secretário do Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti Junior.

Piacenti explica ainda que a inscrição não garante a vaga, “pois o Senai fará, posteriormente, uma classificação e, então, encaminhará uma mensagem a cada candidato, indicando se ele foi classificado para matrícula ou se ficou como suplente em até dez dias úteis antes da data do início do curso”, esclarece. Ao receber a confirmação, o candidato classificado para matrícula terá três dias úteis para ir à escola e efetivá-la; expirado o prazo, o candidato será desclassificado.

O gerente do CTMO, José Carlos Leme de Oliveira, informa que “as inscrições serão recebidas pessoalmente no Senai, na rua Rua Olga Loti Camargo, 3500, no Jardim Santos Dumont, na zona sul de Votuporanga, e também pela internet, sendo que o Operador de Logística é o profissional capacitado para operar em atividades dos processos logísticos de recebimento, armazenagem, suprimentos, produção e distribuição de mercadorias, preservando os requisitos de qualidade e consumo dos mesmos de acordo com normas, padrões e especificações do produto, observando aspectos de preservação do meio ambiente, saúde e segurança”, conclui.