CAV sofre sua primeira derrota

O Cav Sub 19 perdeu no final da tarde de ontem para o Criciúma (SC) por 3 a 0, na Arena Plicio Marin. Os três gols foram marcados na etapa complementar. Claudinho aos 23 minutos, Julimar aos 40 e Mateus aos 50 minutos. Edson Fernando jogador da Votuporanguense disse que nada deu certo, “Infelizmente hoje foi o nosso pior dia. Agora vamos levantar a cabeça ver o que Deus tem planejado para cada um, trabalhar e seguir enfrente. Temos que reconhecer que Criciúma joga muito bem. Dava pra ter um resultado diferente, mas eles se sobressaíram e deu no que deu”.