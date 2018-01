Mulher é flagrada com carro clonado em Votuporanga

A mesma placa foi flagrada por radar em São Paulo e em Votuporanga com pouca diferença de tempo

Durante patrulhamento da Polícia Militar de Votuporanga a equipe CGP avistou um carro em atitude suspeita. Ao verificar o emplacamento constatou-se que em data anterior, o veiculo havia passado em um radar no Município de São Paulo e com poucas horas de diferença, também havia passado em um radar da nossa região.

Diante do fato, de o mesmo veiculo ser flagrado em dois locais completamente distintos, foram verificados os números de motor e chassi e ficou constatado que o carro era produto de furto em Auriflama. As placas de identificação eram as mesmas de outro carro que circula legalmente em São Bernardo do Campo. Diante dos fatos, a motorista foi conduzida ao Distrito Policial e autuada em flagrante por receptação.