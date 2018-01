Protesto: Moradores de Ilha Solteira colocam plantas em buracos nas ruas

Segundo eles, buracos estão no local há meses e nada foi feito. Prefeitura da cidade disse que a rua está no cronograma do serviço de tapa-buracos

Plantas foram colocadas em buracos em um bairro de Ilha Solteira (Foto: Reprodução / TV TEM)

Moradores do bairro Bela Vista, em Ilha Solteira (a 167 km de Votuporanga), resolveram protestar de uma maneira diferente sobre os buracos nas ruas: eles fizeram um verdadeiro jardim nas crateras da rua Carolina. Cansados de esperar uma resposta da prefeitura da cidade, eles tomaram essa atitude para protestar.

Segundo os moradores, os buracos estão no local há meses e, apesar de várias reclamações realizadas, nada foi feito em relação ao problema.

A prefeitura de Ilha Solteira disse em nota que a rua está no cronograma da operação tapa-buracos e que deve passar pelo local nos próximos dias. Ainda informou que “isso ainda não foi feito por causa das chuvas dos últimos dias”.



Buracos estão no local há dois meses, segundo moradores (Foto: Reprodução / TV TEM)

Moradores protestam contra descaso em Ilha Solteira (Foto: Reprodução / TV TEM)