Revista chama Edinho de ‘tarefeiro’ de Temer

(Mara Sousa 24/3/2017) O prefeito Edinho Araújo e Temer durante visita do presidente a Rio Preto em março do ano passado

Publicação questiona atos do prefeito de Rio Preto quando ministro de Portos, em 2015, cargo para qual foi indicado por Temer

Com o assunto de volta ao noticiário após a revelação de que o presidente Michel Temer (PMDB) foi a intimado a responder questionário do Polícia Federal em inquérito que apura suposta irregularidade em decreto assinado por ele em 2017 para favorecer empresas do setor portuário, a edição desta semana da revista “Carta Capital” desencavou um velho assunto correlato, que envolve Temer e a nebulosa relação dele com a Libra, outra empresa que opera no Porto de Santos. Mais uma vez, sobrou para o prefeito Edinho Araújo (PMDB), chamado na reportagem de “tarefeiro” de Temer no período em que chefiou a Secretaria Nacional de Portos, em 2015.

Segundo a revista, a serviço de Temer, que o indicou para o cargo, Edinho renovou o contrato com a Libra e jogou o litígio da empresa com a Companhia das Docas de São Paulo, a Codesp, para arbitragem, envolvendo uma bolada de R$ 2,7 bilhões, questão que começará a ser resolvida no próximo dia 30, “longe das vistas de juízes, graças à dupla Temer-Eduardo Cunha”, diz a reportagem. Essa dinheirama toda é o que a Libra, cujos donos já fizeram doação de campanha para Temer e o PMDB, deve para a Codesp.

Questionado pela Coluna nesta quarta, 10, sobre a reportagem, Edinho afirmou por meio de nota que se trata de “matéria requentada apenas para atacar o presidente Michel Temer. Reafirmo o que sempre disse: cumpri o que prevê a lei, mediante salvaguardas jurídicas importantes, por meio da arbitragem”. Disse ainda que nos nove meses em que ocupou cargo agregou “investimentos de R$ 5,2 bilhões no sistema portuário brasileiro”.