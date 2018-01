Se deputado vencer eleição no Corinthians, Fenômeno deve voltar

(Objeto de desejo) Andés Sanchez gostaria de ter Ronaldo buscando recursos para o clube

Andés Sanchez, deputado federal pelo PT, está na briga para voltar à presidência do Corinthians. As eleições ocorreram no dia 3 de fevereiro.

Caso volte ao comando, Sanchez trabalhará para trazer Ronaldo Fenômeno de volta ao clube. Agora, porém, fora de campo.

Ele já avisou ao ex-jogador, de quem é amigo pessoal, que gostaria de vê-lo como uma espécie de embaixador do Corinthians, trabalhando pela captação de recursos para o clube.

Fenômeno já desempenhou esse papel no ano passada, quando buscou interessados em estampar suas marcas na camisa do time profissional.