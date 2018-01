Torrinha recebe diretor da Santa Casa de Ituverava

O provedor Luiz Fernando Góes Liévana recepcionou representante do Hospital, acompanhado de Matheus Rodero

Ricardo estava acompanhado do conselheiro da Instituição votuporanguense, Matheus Rodero. Ele conheceu as alas do Hospital, com apresentação dos serviços prestados. “A Santa Casa de Votuporanga é referência no atendimento. Quando assumimos a gestão do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) em Ituverava, há cinco anos, a diretoria visitou a unidade de Votuporanga, que foi a primeira do interior do Estado de São Paulo e é apontada como administração exemplar. Percorrer o Hospital me entusiasma, fiquei impressionado com a estrutura”, afirmou.

O provedor da Santa Casa de Votuporanga, Luiz Fernando Góes Liévana, destacou a importância da visita. “Ituverava possui 40 mil habitantes. A Instituição de saúde atende mais de 80% pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e gerencia o AME, situações semelhantes à nossa. Estes encontros possibilitam compartilhar experiências, projetos, visando sempre melhorar o atendimento prestado, com foco na humanização e na qualidade”, ressaltou.