Um Carnaval de outra dimensão

O Oba Festival não é só uma festa, é uma experiência. Gente de todo o país conhece Votuporanga só por ouvir falar do seu carnaval realizado num espaço com estrutura inovadora, música para todos os gostos, atendimento VIP, os maiores shows do Brasil, organização, gente bonita… Entrar no Mundo Oba é se aventurar por um carnaval de outra dimensão.

Quem compra o passaporte para o Oba tem direito a quatro dias de festa em mais de 40 horas de música. São diversos espaços à sua escolha.

Em 2018, voltamos com tudo e muito mais novidades!

Vem com a gente! Venha conhecer um carnaval de outra dimensão.

SHOWS NO PALCO

A festa começa num grande palco, centralizado na avenida com diversos shows. Logo após, quando a noite começa, é hora de correr atrás do trio e amanhecer em outra dimensão.

SHOWS NO TRIO- ELÉTRICO

O trio elétrico mais cobiçado do Brasil vem pro Oba. O Demolidor invade a avenida com mais de 343 mil watts de potência, em mais de 24 metros de cumprimento. Os seus 54 amplificadores Machine, os 300 autofalantes e o som digital garantem a qualidade da música.

FESTAS TEMÁTICAS

Como já é tradição em Votu, a cada dia do Oba uma festa temática é sugerida aos foliões. Apesar dos trajes não serem obrigatórios, a galera não vê a hora da organização definir os temas para poder preparar suas fantasias.

Quem vem pra Festa:

KEVINHO : 10/02 – SÁBADO – PALCO

ALOK: 10/02 – SÁBADO – PALCO

MOLEJO: 10/02 – SÁBADO – PALCO

JAMMIL E UMA NOITES: 10/02 – SÁBADO – TRIO-ELÉTRICO

MC THG: 11/02 – DOMINGO – PALCO

HENRIQUE & JULIANO: 11/02 – DOMINGO – PALCO

TOMATE: 11/02 – DOMINGO – TRIO-ELÉTRICO

DENNIS DJ: 11/02 – DOMINGO – PALCO

SEU MOÇO: 12/02 – SEGUNDA-FEIRA – PALCO

WESLEY SAFADÃO: 12/02 – SEGUNDA-FEIRA – PALCO

ANITTA: 12/02 – SEGUNDA-FEIRA – PALCO

BANDA EVA: 12/02 – SEGUNDA-FEIRA – TRIO-ELÉTRICO

BATOM NA CUECA: 13/02 – TERÇA-FEIRA – TRIO-ELÉTRICO

SIMONE & SIMARIA: 13/02 – TERÇA-FEIRA – PALCO

A ZORRA: 13/02 – TERÇA-FEIRA – TRIO-ELÉTRICO