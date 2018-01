João Dado faz balanço do primeiro ano de governo

Dado em uma entrevista a TV TEM ontem (sexta)

O prefeito de Votuporanga, João Dado (Solidariedade), fez um balanço do primeiro ano à frente da prefeitura, nesta sexta-feira (12). Desta vez ele foi entrevistado pela TV TEM, em programa jornalístico que foi ao ar nesta sexta (12).

Entre os assuntos abordados na entrevista, Dado falou sobre a infestação de escorpiões que a cidade sofreu no ano passado, com quase 600 registros e o que a prefeitura esta fazendo para combater a praga. Dado disse que contratou mais 14 agentes para trabalhar junto às residências no combate direto ao mal. “Outra atividade que foi feita junto à secretaria de obras foi um trabalho de limpeza dos córregos que correm dentro da cidade, eliminando os ambientes úmidos, local preferido dos escorpiões”, disse Dado.

“As limpezas de terrenos dentro da cidade agora são feitas 4 vezes ao ano, aqueles proprietários que não limpam seus terrenos a prefeitura vai e realiza a roçagem e manda a cobrança ao proprietário da área”, explica.

Dengue

“Temos uma secretaria de saúde que e especialista nesta área. Em 2016 nos tivemos 800 casos e em 2017, 33 casos. Fazemos combates aos focos da dengue, mas essa é uma outra equipe de trabalho”, disse o prefeito.

Buracos

“No primeiro ano de governo nos aplicamos 1 milhão e 200 mil quilos de massa asfáltica para tapar buracos, mas as chuvas deste ano são sete vezes maiores do que as do ano passado, ninguém espera por isso. São Pedro despejou agua e a chuva provoca pela enxurrada a erosão do asfalto, aliado a passagem de veículos o problema se acentua. Já contratamos para 2018 mais 1 milhão de quilos de massa asfáltica, vamos fazer um mutirão e já neste primeiro semestre vamos resolver todo o problema de buracos na rua de Votuporanga”, promete.

Iluminação

A população reclama de pontos na cidade que falta iluminação próxima a SAEV. “Na verdade a avenida deputado Áureo Ferreira, o ponto mais escuro de Votuporanga, que vai da Policia Ambiental ate o trevo do bairro Cidade Jardim. Essa obra já esta sendo executada, as chuvas atrapalham bastante o trabalho, mas em 60 dias esse local estará todo iluminado com 12 postes equipados com lâmpadas leads de 180 w. Vai ficar o lugar mais claro de Votuporanga”, promete o prefeito.

13º do Prefeito

Dado cogitou no ano passado em oficializar o privilegio. “Não é um privilegio é um direito, consolidado pelo Tribunal Federal. Nas cidades da região já estão oficializando esse direito para prefeitos, vices e vereadores, o 13º e 1/3 de férias. Em Votuporanga eu optei em não mandar o projeto porque o momento politico não era favorável, vamos aguardar”, disse Dado.

Linha Férrea

“A linha férrea é uma concessão e somente a concessionaria pode realizar alguma obra, com autorização direta do Denit em São Paulo. Estamos fazendo duas passagens de nível que há décadas não eram adequadas. Temos ambas autorizações. Acontece que conquistamos 3 obras de transposição da linha férrea, esse processo esta em faze final lá no governo Federal e com essa conclusão deste processo serão feitas as conclusões dessas obras. Independentemente disso mais uma quarta obra esta sendo licitada para a continuação da rua Minas Gerais, obra essa que será executada entre 2018 e 2019”, disse.

Fliv

“Estamos realizando neste momento a recuperação de todos os parquinhos (12). Quanto ao Fliv (Festival Literário de Votuporanga) de 2018 será maior ainda do que o de 2017. Por alguns motivos: o primeiro deles e que estamos ganhando expertise com o de 2017. O Fliv é uma escola que distribui conhecimento, cultura e educação para nossas crianças. São 20 mil estudantes que passam pelo festival e ali se desenvolvem”, finaliza.