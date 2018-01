Votuporanga sedia Encontro de Companhias de Reis

Grupos podem se inscrever para 33º Encontro Interestadual, que acontecerá na Capela dos Santos Reis

A Folia de Reis, tradicional festa popular que celebra o nascimento de Jesus, reunirá diversos grupos em Votuporanga, durante o 33º Encontro Interestadual de Companhias de Santos Reis. O evento acontece no dia 28 de janeiro, último domingo do mês.

Ao todo, foram convidadas 53 companhias, sediadas em 38 municípios. O evento é promovido pelo Centro de Folclore e Cultura, com apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, e será realizado na Capela dos Santos Reis, na Vila Paes, a partir das 11h.

As companhias interessadas em participar do encontro ainda podem se inscrever na Secretaria da Cultura e Turismo, por meio do telefone (17) 3405-9670.

O Dia Municipal das Companhias de Reis integra o calendário oficial de Votuporanga desde 2016, sempre no último domingo de janeiro, conforme instituído pela lei nº 5.653, de 26 de agosto de 2015.

Dentro das celebrações acontecem: procissão, romaria, danças e o uso de fantasias e trajes especiais, que representam os personagens tradicionais do cortejo. As músicas são tocadas com instrumentos típicos da festa, como violão, viola, sanfona, zabumba, pandeiro, caixa e reco-reco.