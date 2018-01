Agentes da Infância encontram mais de 60 menores em festas com bebidas alcoólicas e drogas

Menores foram flagrados em uma chácara em Ipiguá (Foto: Divulgação)

Em Rio Preto (SP), agentes foram em duas chácaras onde os menores foram encontrados.

Menores foram levados de ônibus para a Central de Flagrantes (Foto: Divulgação)

Agentes de proteção da Vara da Infância e Juventude, Polícia Militar e Guarda Municipal encontraram na noite desta sexta-feira (12) mais de 60 menores em dois locais de São José do Rio Preto (SP), com bebidas alcoólicas e drogas.

Os adolescentes foram levados para a Central de Flagrantes em um ônibus e liberados na presença dos pais, mas as bebidas e as drogas foram apreendidas. De acordo com a Vara da Infância, os menores estavam em duas chácaras, uma na estrada de Ipiguá (SP), numa festa, e outra em Talhados, onde funciona uma casa noturna.

Na chácara em Ipiguá foram encontrados pelo menos 60 menores. Já em Talhados, os agentes encontraram quatro menores. Os donos dos espaços devem ser responsabilizados pelo fato dos menores estarem em um lugar onde podiam consumir bebida alcoólica e drogas.