Jovem fica ferida em acidente 

Carros envolvidos atingiram árvore e grade de muro de residência. Vítima foi transferida para a Santa Casa de Votuporanga

NHANDEARA: Uma jovem de 24 anos ficou ferida em um acidente ocorrida na madrugada deste sábado (13) em Nhandeara. Uma colisão entre dois carros e, em seguida, um dos carros atingiu uma árvore e o outro bateu contra a grade de uma casa.

A jovem ferida foi atendida pela equipe do SAMU, passou pelo Pronto Socorro de Nhandeara a foi transferida para a Santa Casa de Votuporanga para a realização de exames complementares. Em nota, a Santa Casa informou que a paciente estava internada e o quadro de saúde da dela era estável. A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Votuporanga. As causas do acidente são investigadas pela Polícia Científica.