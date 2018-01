LUTO: Bia, de 2 anos, morre em hospital de São Paulo

Beatriz foi diagnosticada com a doença aos cinco meses de vida

Morreu às 8h da manhã deste sábado, 13, no Hospital Samaritano, em São Paulo, a pequena Beatriz Migliari de Lima Nascimento, de 2 anos, que lutava contra leucemia linfoide aguda.

Os pais dela de Rio Preto, a enfermeira Giuliana Migliari de Lima, 32 anos, e Thiago Valério do Nascimento, motorista do Samu, 37 anos, retornaram a Rio Preto na tarde de ontem (sábado) com o corpo da filha, para procederam o velório do bebê.

A morte pegou de surpresa policiais militares que, em conjunto com outras entidades, organizaram um brechó para arrecadar recursos financeiros para ajudar os pais com os custos de viagens para acompanhar o tratamento da criança.

Na última quinta-feira, 11, Bia passou por procedimento de troca de um cateter, pois havia apresentado uma infecção. Ela estava internada na ala de isolamento de uma unidade de terapia intensiva destinada a combater a leucemia.