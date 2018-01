NIAC  apresenta a “Tripla Realidade”

As aulas do Núcleo de Iniciação às Cênicas serão retomadas a partir do dia 22 de janeiro (segunda-feira)

Apresentação integra programação da 2ª Ciranda Teatral, na próxima quinta-feira (18/1), no Centro de Convenções; aulas do núcleo retornam no dia 22/1

Na próxima quinta-feira (18/1), o Núcleo de Iniciação às Artes Cênicas (NIAC), mantido pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, realiza sua primeira atividade de 2018: uma apresentação da performance “Tripla Realidade”, durante a segunda edição da Ciranda Teatral – Festival Independente de Teatro de Votuporanga, que terá início às 20h, no Centro de Convenções Jornalista “Nelson Camargo”.

“Tripla Realidade” é uma performance teatral, baseada em pesquisas de expressão corporal, que aborda os conflitos e inquietações presentes nas relações humanas através do tempo e do cotidiano, bem como sua influência sobre o comportamento dos indivíduos.

A apresentação é gratuita e conta com direção, edição e trilha sonora de Maurício Fuscaldo e argumentação dos alunos do Núcleo. Integram o elenco os atores Aniz Giannini, Beatriz Gonzalez, Brendow Henrique e João Teixeira.

Volta às aulas

As aulas do Núcleo de Iniciação às Cênicas serão retomadas a partir do dia 22 de janeiro (segunda-feira), na sede da Escola Municipal de Artes “João Cornachione ‘Oscarito’”, localizada na rua São Paulo, n° 3456 (Patrimônio Novo).

As inscrições estão abertas e devem ser feitas na recepção da Escola Municipal de Artes. De acordo com a coordenadora do NIAC, a atriz e educadora Graziella Fuscaldo, “os interessados podem integrar-se imediatamente às atividades do Núcleo. As aulas são gratuitas e qualquer pessoa com idade a partir de dez anos pode se matricular”.

As aulas do NIAC acontecem, regularmente, às segundas e quintas-feiras, das 19h às 22h.

Neste ano, uma das propostas do Núcleo é a de realizar uma aula aberta, ao menos uma vez por mês, no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, com atividades e dinâmicas dos jogos teatrais.

SERVIÇO:

Apresentação da performance teatral “Tripla Realidade” | 2ª Ciranda Teatral

Data: 18 de janeiro (quinta-feira)

Local: Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” (Av. dos Bancários, n° 3.299 – Jardim Alvorada)

Horário: 20h

Classificação Livre | Evento Gratuito