NO RIO DE JANEIRO Carro com placa de Mendonça é apreendido com drogas e fuzis

Acima, picape Fiat Toro com placas clonadas de Mendonça; abaixo, maconha e fuzis apreendidos (Fotos: Divulgação/PRF)

Veículo obrigou a Polícia Rodoviária Federal fazer uma grande perseguição entre os estados de São Paulo e Rio Preto

Quase 1 tonelada de maconha

Havia no carro um fuzil HK, calibre 5,56 mm, três fuzis g3, calibre 7,62mm, e um fuzil FAL, calibre 7,62mm

Um Fiat Toro com placas de Mendonça (a 136 km de Votuporanga) foi apreendido na noite desta quinta-feira em Resende, no Rio de Janeiro, carregado com 923 quilos de maconha e mais cinco fuzis de uso restrito pelas Forças Armadas, além de munições. A apreensão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal, que perseguiu o veículo em alta velocidade pela rodovia Presidente Dutra. Mesmo assim, os criminosos escaparam. Não há informação de onde o carro vinha.

O delegado de Mendonça, Marcelo Ferrari da Silva, afirma que o Fiat Toro apreendido pela PRF usa placa clonada de um veículo de propriedade de um médico da cidade. “O verdadeiro carro está à venda em uma garagem de Mirassol. Já conferimos isso. As numerações de chassi são diferentes. Os criminosos apenas usaram a numeração da placa para tentar fugir da abordagem policial, mas o truque não deu certo e eles acabaram sendo perseguidos”, diz o delegado.

A perseguição policial teve início em Lavrinhas, ainda em São Paulo, quando os policiais da PRF fizeram sinal para o motorista parar, que não foi respeitado. Imediatamente, e equipe da PRF saiu em perseguição e alertou todas as bases ao longo da pista para apoiar na abordagem ao veículo.

Foram 48 quilômetros de perseguição. Durante o trajeto, o carro em fuga causou pequenos acidentes em colisões contra veículos de passeio e um caminhão que transitavam pela rodovia.

Já no trecho da Via Dutra no estado do Rio, a viatura da PRF passou por detritos que estavam na pista, provavelmente atirados pelos criminosos, causando o estouro de três pneus e fazendo com que o veículo abandonasse a busca.

O carro usado pela quadrilha foi encontrado abandonado na beira da pista, mas sem nenhum ocupante. Com apoio da PM do Rio de Janeiro, o veículo foi aberto e foram encontrados o carregamento de maconha e as armas de grosso calibre, ocupando toda a caçamba e o banco traseiro. Havia no carro um fuzil HK, calibre 5,56 mm, três fuzis g3, calibre 7,62mm, e um fuzil FAL, calibre 7,62mm. Também havia cem munições .380 e 50 munições calibre .44 Magnun.

Nenhum policial ficou ferido e não relato de vítimas entre os envolvidos em acidentes durante a fuga em alta velocidade.