Paulista A2 – Votuporanguense aproveita destaques da Copa São Paulo

O zagueiro Juan será incorporado ao elenco que vai disputar o estadual e outros três jogadores despertam interesse de equipes

Mesmo eliminado na segunda fase pelo Criciúma-SC, no sistema mata a mata, o supervisor geral nas categorias de base do Clube Atlético Votuporanguense, Carlos Roberto Carvalho fez um balanço da garotada na Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde a cidade de Votuporanga foi uma das sedes. Na primeira fase sob o comando do técnico Henrique Ortiz, o Cavinho teve 100% de aproveitamento vencendo o Timon-PI, Rio Preto e Atlético-PR.

FRUTOS

Para a satisfação da diretoria do Votuporanguense o clube conseguiu destacar quatro atletas: os zagueiros Vinícius Henrique e Juan, o volante Edson Fernando, além do atacante Wallace. O zagueiro Juan que atua pelo setor esquerdo já foi promovido para o time integrando o elenco votuporanguense que vai disputar a Série A2. O atacante Wallace, interessa ao Criciúma, enquanto Vinícius Henrique e Edson, estão sob olhares de empresários que acompanharam a Copinha.

CR ELOGIA DIRETORIA COMISSÃO TÉCNICA E JOGADORES

Para Carlos Roberto tudo que é feito com planejamento, seriedade e acima de tudo trabalho, a tendência é dar certo e no Votuporanguense, não é diferente.

“A Votuporanguense plantou uma semente para o futuro, onde o clube não tinha uma base nenhuma e me procurou. Sabendo da seriedade dos dirigentes não pensei duas vezes e iniciamos a montagem do time para a disputa do Campeonato Paulista Sub 20, na qual fizemos uma grande campanha perdendo a vaga para a Ponte Preta que inclusive foi a vice-campeã”, continuou.

No todo em sete meses fizemos um excelente trabalho colhendo frutos e tenho que parabenizar toda a diretoria do votuporanguense pela credibilidade depositada, é claro toda comissão técnica e o grupo de atletas. O trabalho já começa refletir sucesso onde nós temos parceria com o Atlético Paranaense, Goiás e Corinthians, na qual já temos jogadores lá. Já houve interesse deles em alguns atletas citados. O trabalho foi muito bem feito e, vamos agora sentar com a diretoria para a gente ver das possibilidades e a continuidade naquilo que vem dando certo”, finalizou CR.