Série A 2: CAV derrota o Novorizontino 

Fotos: Rafael Nascimento / CAV

Novo Horizonte – No último jogo amistoso antes da estreia no Campeonato Paulista da Série A2, o Clube Atlético Votuporanguense, sob o comando do técnico Rafael Guanaes joga bem e vence no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão a representação do Novorizontino, comandado pelo técnico Doriva, que vai disputar a partir da próxima quarta-feira, o Campeonato Paulista.

O duelo aconteceu na última sexta-feira, terminando 2 a 0 para a Alvinegra. Os dois gols aconteceram no segundo tempo através de João Victor e Cleidson.

\O time votuporanguense vai fazer a sua estreia na Série A2 na próxima quarta-feira, às 16 horas, em Votuporanga, na Arena Plínio Marin, contra o Juventus.

O CAV derrotou o Tigre com a seguinte formação: Vitor Prada(Paulo Roberto); Douglas(Luís Guilherme), João Victor(Luís Renan), Jorge Miguel e Cleídson(Wesley Foguinho); Jairo(Paulo Henrique), Daniel Carvalho(Adriano Paulista), Ricardinho(Alisson) e Elvinho(Robinho); Nathan(João Marcos) e Fio(Felipe Silva).