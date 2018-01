Chuva causa estragos na região

A foto mostra a força da enxurrada em vários bairros de Jales, como na avenida Maria Jales, que ficou alagada.

Em Jales, parte do muro do cemitério desmoronou neste domingo (14) depois da forte chuva que atingiu a região no fim de semana. Apesar dos estragos, ninguém ficou ferido e os bombeiros não registraram nenhuma ocorrência grave.

A chuva veio acompanhada de um vendaval e algumas casas foram destelhadas. A prefeitura ainda não divulgou o número de pessoas desalojadas.

Também choveu forte em outras cidades do noroeste paulista na noite deste domingo e na madrugada desta segunda-feira (15).

Em Monte Aprazível (SP) a entrada da cidade chegou a ficar alagada. Os moradores dizem que isso acontece sempre que chove forte.

Muro do cemitério de Jales desabou (Foto: Arquivo Pessoal)

Alagamento de rua em Jales (Foto: Arquivo Pessoal)