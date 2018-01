Força Tática tira mais um traficante das ruas

Policiais da Força Tática durante patrulhamento pelo jardim Alvorada se depararam com um jovem de 21 anos que, assim que os viu saiu pela lateral do posto, com outro jovem de 15 anos em atitudes suspeitas. Os policiais os abordaram e reconheceram o maior de idade que já possui passagens com envolvimento cm drogas.

Eles foram abordados e localizados vários pinos com cocaína. O maior que é traficante estava em liberdade condicional e cumpre pena por tráfico de drogas. Ambos foram conduzidos à central de fragrantes onde o delegado ratificou a prisão permanecendo o maior à disposição da justiça e o menor foi liberado.