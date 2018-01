Aplicativo da Rádio Unifev é lançado para smartphones Androide

TECNOLOGIA

Novidade possibilitará que ouvinte acompanhe a programação da emissora na íntegra pelo celular

A Rádio Unifev (96,5 FM) apresentou aos seus ouvintes, na sexta-feira (dia 12), o seu primeiro aplicativo para smartphones Android. A novidade lançada pela Fundação Rádio Educacional de Votuporanga (FREV), responsável pela emissora, já pode ser baixada por meio da plataforma digital Google Play Store.

De acordo com o Prof. Dr. Ramon Lombardi Teixeira Nunes, gestor da Rádio e TV Unifev, a inovação foi desenvolvida com o objetivo de tornar a programação da rádio votuporanguense cada vez mais multiplataforma.

“A exemplo do Jornal da Manhã, que é exibido ao vivo, por meio do Facebook, site e TV, queremos tornar nossos programas interativos, possibilitando um diálogo maior com o público. Por meio do aplicativo, o ouvinte poderá acompanhar todos os nossos programas na íntegra”, explicou.

Lombardi ainda contou que a versão para IOS (sistema operacional do iPhone), já está sendo adaptada pela equipe de desenvolvimento da Instituição.

Para baixar o aplicativo da Rádio Unifev, basta acessar o link: https://goo.gl/ci4Vfr.