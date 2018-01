Após anúncio do Palmeiras, Fluminense entra com recurso em caso Scarpa

Gustavo Scarpa foi anunciado oficialmente pelo Palmeiras (Foto: Divulgação)

Após ter um pedido de rescisão imediata negado em um primeiro momento, Scarpa entrou com um mandado de segurança em segunda instância na última quinta-feira para tentar a liberação do Flu e obteve sucesso.

Com o agravo interno ingressado pelo clube carioca, um grupo de desembargadores julgará o recurso, em data a ser marcada, para analisar a decisão do desembargador que concedeu o mandado ao atleta. Caso a liminar seja cassada, o jogador volta a pertencer ao Tricolor.

Antes do anúncio oficial de Scarpa, o presidente Maurício Galiotte telefonou para o presidente do Fluminense, Pedro Abad, que já se encontra no Rio de Janeiro, para dizer que negociava com o meia, mas que se colocava à disposição para alguma contrapartida (boa para os dois lados).

O clube paulista busca um modo de não se prejudicar, caso o Tricolor quisesse levar a briga judicial à frente. Nomes como o goleiro Jailson, o zagueiro Juninho e o meia Hyoran estão entre os jogadores pedidos pelo Flu e que podem ser envolvidos em possível acordo entre os clubes.

Em contato do GloboEsporte.com, o Fluminense não quis se manifestar sobre o assunto. Pela manhã, durante lançamento do Campeonato Carioca, o coordenador administrativo de futebol do Fluminense, Marcelo Penha, foi avisado do anúncio do Palmeiras, disse que levaria o caso ao departamento jurídico do clube e falou que, em caso de reversão da decisão, os paulistas poderiam ter que ressarcir o Tricolor.

Quem se manifestou foi Gustavo Scarpa. Em um post no instagram, o meia quebrou o silêncio, agradeceu ao Flu, mas disse ter sido “desrespeitado em várias ocasiões” durante os cinco anos que passou nas Laranjeiras.