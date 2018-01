CAV intensifica treinamentos para a estreia na Série A2

Equipe enfrenta o Juventus na quarta- feira ás 16 horas na Arena Plínio Marin

Jefferson Lemos de Camargo

A equipe do Votuporanguense entra em semana decisiva de treinamentos visando a partida de estreia contra o Moleque Travesso na quarta – feira às 16h na Arena Plínio Marin. Os comandados do técnico Rafael Guanaes descansaram na manhã de ontem e realizaram tratamento à base de gelo no período da tarde.

A partida é aguardada com ansiedade pela torcida. Diretores e comissão técnica estão confiantes quanto ao público para o jogo que será realizado às 16 horas por conta da falta de iluminação na Arena.

Para essa primeira partida, velhos conhecidos como Elvinho e Douglas e novos nomes como Ricardinho e Adriano Paulista podem fazer parte da equipe titular.

Foram definidos os preços dos ingressos para a primeira partida do CAV:

Valores de meia entrada:

Setor 1 (Arquibancada Lateral) – R$ 30,00

Setor 2 (Arquibancada atrás do gol) – R$ 10,00

Camarote – R$ 50,00