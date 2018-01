Como comprar um ar condicionado

O que são BTUs e como calcular esse valor para comprar um ar-condicionado?

Unidade térmica interfere diretamente na refrigeração do ambiente

O verão brasileiro tem altas temperaturas, e uma das alternativas mais adotadas para minimizar esse efeito é a compra de um ar-condicionado. É nesta época do ano, inclusive, que o aparelho é mais comprado. Entre os diversos modelos existentes, como ar-condicionado de janela, split e portátil, existe uma nomenclatura essencial que interfere na refrigeração: os BTUs (British Thermal Unit – Unidade Térmica Britânica, em português).

Os BTUs determinam de que forma o ambiente será refrigerado, de acordo com fatores como metragem do ambiente, exposição à temperatura de ambientes externos e número de pessoas presentes. Se você fizer uma má escolha, corre o risco de adquirir um ar-condicionado com pouca potência para sua necessidade ou comprar um aparelho mais caro do que você precisa.

Para fazer o cálculo, utilize entre 600 e 800 BTUs para cada metro quadrado. Se o ambiente não tiver incidência de sol, você pode utilizar 600; se os raios de luz forem frequentes, use a base de 800. Para cada pessoa adicional no ambiente, também é recomendado que você some mais 600 ou 800 BTUs, de acordo com a presença de sol, sendo que a primeira pessoa não influi no valor final. A partir disso, você pode calcular e escolher com segurança o melhor ar-condicionado para você.

Para exemplificar, vamos pegar hipoteticamente uma sala de 15m² sem incidência frequente de raios solares para três pessoas. Você precisaria de um ar-condicionado com, em média, 10200 BTUs. A conta feita foi a seguinte: 15 x 600 = 9000. A esse valor, acrescenta-se 1200, já que o espaço é para duas pessoas.

Além dos fatores já mencionados, ainda existem outros que interferem na refrigeração do ambiente, e, por isso, necessitam de um ar-condicionado mais potente. A cada fator externo, recomenda-se acrescentar mais 600 BTUs. A presença de janelas pode aumentar a temperatura do local, a não ser que haja uma cortina; luzes incandescentes e muitos equipamentos eletrônicos também deixam o ambiente mais quente. Também fique atento à região do Brasil em que você mora. Algumas cidades possuem clima com temperaturas extremamente elevadas, fazendo com que você tenha que adquirir um aparelho com uma potência relativamente maior.