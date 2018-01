Corinthians sonda atacante

Gilberto foi sondado pelo clube paulista e aguarda decisão já nesta semana –

Depois de praticamente desistir da contratação de Henrique Dourado do Fluminense o Corinthians mira o atacante Gilberto do São Paulo. A equipe ofereceu um contrato de dois anos ao atleta e um salário que se enquadra na política salarial definida pela diretoria. O nome de Gilberto é visto com desconfiança pela torcida corintiana. Desde que vazou o interesse, uma saraivada de críticas circula pelas redes sociais por conta da reusa do atleta que escolheu o Internacional para atuar em 2011. Caso semelhante ao que aconteceu com o atacante Jô que enfrentou a desconfiança e foi o artilheiro da equipe em 2017 sendo um dos principais personagens da conquista do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians se apresentou ontem após chegar dos Estados Unidos e já se prepara para a estreia no Campeonato Paulista contra a Ponte Preta ás 21h45 na Arena Corinthians na noite de quarta – feira.