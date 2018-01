Estudo iniciado em Araçatuba identifica plano genético de bovinos

(FoRafael Cipriano (esq.), Rafaela Torrecilha e Yuri Utsunomiya, de Araçatuba, participaram de estudo que ganhou projeção internacionalto Alexandre Souza/FR) –

Pesquisa analisou papel na seleção e aumento da estatura

Rafaela Tavares

O tamanho médio de animais da espécie bovina moderna passa por um processo de crescimento nos últimos 500 anos. Pesquisadores de Araçatuba conduziram um estudo para identificar no plano genético o que contribui para essa transformação e encontraram evidências de que uma mutação em um gene ocorrida há pelo menos mil anos teria um papel importante na modificação da estatura do gado.

O trabalho ganhou projeção internacional ao ser publicado pela revista acadêmica Scientific Reports, do grupo Nature, uma das editoras de maior influência no meio científico mundial.

O artigo envolveu oito pesquisadores da área de medicina veterinária vinculados à Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho) e três ao Unisalesiano (Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium), além da colaboração de mais 19 cientistas da Itália, Estados Unidos e Áustria.

A mutação analisada na pesquisa ocorreu em um gene chamado PLAG1. A principal função dele é regular a produção de outro gene responsável pelo crescimento do organismo durante a fase embrionária. Um animal com a mutação no PLAG1 apresenta uma estatura mais alta, o que o torna bom candidato a reprodutor para criadores de bovinos que queiram descendentes maiores.

HISTÓRIA

A partir da investigação genética sobre a estatura da espécie, o estudo possibilitou também uma análise da evolução da produção de gado global, de acordo com o pesquisador Yuri Utsunomiya, da Unesp de Araçatuba, que responde como o primeiro autor do trabalho. (FR/Araçatuba)