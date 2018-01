Mulher tenta entrar em presidio com estimulantes sexuais

A visitante estava com dois frascos de remédio contendo 196 comprimidos azuis.

Visitante foi flagrada na cadeia de Mirandópolis (a 204 km de Votuporanga) com dois frascos contendo comprimidos.

Agentes flagraram uma mulher tentando entrar na cadeia de Mirandópolis (SP) com quase 200 comprimidos que aparentam ser estimulantes sexuais. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), a apreensão ocorreu no domingo (14).

No mesmo dia, outra mulher foi flagrada pelo scanner corporal ao tentar entrar na unidade com um invólucro inserido nas partes íntimas contendo maconha, que teve de ser retirado no Hospital Estadual de Mirandópolis.

Os visitantes flagrados tentando entrar com itens proibidos nas unidades prisionais são excluídos do rol de visitas e levados à delegacia de Polícia Civil. Já o detento que receberia o produto apreendido passa por um procedimento disciplinar.