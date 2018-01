Pedranópolis perde recurso de R$ 125 mil por Câmara estar negativada

Pedranópolis tem como chefe do Executivo, Marcos Adriano da Silva (PTB) e do Legislativo, Luiz Reginaldo Savoine

A causa seria uma multa de R$500 mil, não paga, que a Câmara Municipal levou por entregar documentos contábeis atrasados à Receita Federal

O prefeito de Pedranópolis, Marcos Adriano da Silva (PTB), ficou surpreso quando recebeu a noticia de que seu município não teria o direito a receber o recurso conquistado de R$125 mil, junto a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário. A verba seria destinada a aquisição de 10 tanques resfriadores de leite de 300 litros de capacidade e trator, grade niveladora e roçadeira, estes de pequeno porte, para atendimento de pequenas propriedades e hortas com a finalidade de apoiar os agricultores familiares na geração de renda e emprego. Ao menos de 10 municípios em todo o Brasil conseguiram a verba.

O recurso foi cancelado por uma negativação em nome da Câmara Municipal no valor de R$ 500,00, vencida desde Setembro de 2017 – multa por entregar documentos contábeis atrasados à Receita Federal.

O recurso, conquistado por equipe técnica da Prefeitura chefiada pelo Engenheiro Willian e com o apoio do vereador Fausto Luano Rosa (PSDB), obteve a classificação entre propostas concorrentes do Brasil inteiro, mas perdido por uma falha da tesouraria da Câmara daquela cidade que é presidida pelo vereador, Luiz Reginaldo Savoine.

Para a liberação de recursos as cidades, órgãos dos governos Federal e Estadual analisam se os municípios não possuem negativação, caso apareça alguma dívida, ficam impossibilitados de recebê-los.

A prefeitura de Pedranópolis deverá ingressar nos próximos dias na Justiça com um pedido de liminar, com a alegação que o problema não é de sua responsabilidade e sim daquela Casa de Leis.

Sobre Pedranópolis

A cidade de Pedranópolis (a 33 km de Votuporanga) tem uma população de 2.558 habitantes (IBGE/2010) e área de 260,2 km² e pertence à Microrregião de Fernandópolis.

A região onde se formou Pedranópolis, conhecida como antigo sertão do Marinheiro, recebeu seus primeiros moradores por volta de 1936. O povoado mais diretamente relacionado com a futura cidade foi fundado em 6 de agosto de 1937, pelo ex-prefeito de Votuporanga João Gonçalves Leite.

Em 30 de novembro de 1944, tornou-se distrito do município de Fernandópolis e, somente em 28 de fevereiro de 1964, Pedranópolis, cujo nome era uma referência ao córrego das Pedras, passou à categoria de município autônomo.