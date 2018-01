Polícia acha maconha enterrada em Barretos

Droga estava enterrada em uma propriedade rural em Barretos, três pessoas foram presas, dono da droga era procurado da Justiça.

Ao menos três pessoas com idades entre 18 e 29 anos foram presas por policiais militares de Força Tática e Canil, com mais de 100 kg de maconha enterrada num sítio na região da Estância Turística de Barretos-SP, a 89 quilômetros de Rio Preto, no começo da madrugada desta segunda-feira (15).

Era por volta da 00h15 quando chegou uma denúncia anônima dizendo que três pessoas, dentro de um Palio azul com placas de Barretos, estavam desenterrando 114 tijolos do entorpecente em propriedade rural, que fica na vicinal Luiz Donato (Estrada da Floresta).

Chegando ao local informado os indivíduos estavam sujos de terra e dentro do carro a PM achou 28 tijolos de maconha etiquetadas com selos do cantor Bob Marley, outra parte da mercadoria foi encontrada dentro de outros três tambores enterrados. Uma moto, celulares, dinheiro e joias também foram apreendidos.

Um dos suspeitos tentou correr e foi contido pelos militares. O dono da droga segundo informações da Polícia, era procurado pela Justiça e antes de ser preso morava em Pedro Juan Caballero no Paraguai e fazia dois dias que a maconha estava enterrada na região.

Todos os envolvidos no tráfico já eram conhecidos da Polícia local e são moradores daquela cidade. Durante o flagrante um deles resistiu, na Delegacia chegou a fazer ameaças aos soldados, dizendo que ao sair da prisão iria matar três policiais.

A história foi registrada pela delegada, Denise Vichaitto Polizeli, com base na lei de drogas, suspeitos ficaram à disposição da Justiça na cadeia da Seccional de Polícia de Barretos e vão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação. Segundo a Polícia essa é maior apreensão drogas registradas na cidade desde o começo do ano.