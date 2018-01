Ponte entre Pontalinda e General Salgado segue interditada

Foto tirada antes da interdição *

Uma ponte que fica sobre o rio São José dos Dourados, entre os municípios de General Salgado e Pontalinda, na rodovia Eliéser Montenegro Magalhães, segue interditada por determinação do DER (Departamento de Estradas e Rodagens).

A liberação a tráfego depende de uma autorização de engenheiros do DER que precisam realizar uma vistoria na estrutura da ponte para liberar o tráfego. A ponte foi interditada no dia 10 passado após o nível do rio ter aumentado devido as fortes chuvas e ter seu nível aumentado na altura da pista de rolamento da ponte.

Ao lado da ponte interditada está sendo construída outra com uma elevação suficiente para evitar futuros problemas como estes que vem acontecendo todo os anos. Esta nova ponte só fica pronta em fevereiro próximo, até lá os veículos que circulam por aquela região, tem que realizar um desvio por estradas secundárias. A liberação deve acontecer ainda nesta semana.