Prefeitura e Senac abrem  dois cursos

Nos próximos dias 23 e 24 de janeiro, estarão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de Educador Social e Modelagem e Confecção Feminina, ofertados pelo Programa Senac de Gratuidade em parceria com a Prefeitura de Votuporanga por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. As aulas serão ministradas no Centro do Empreendedor.

O secretário da pasta, Flávio Piacenti Junior explica que as aulas do curso Educador Social serão realizadas no CTMO – Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani” e as de Modelagem e Confecção Feminina, no Espaço Empresarial David Mendonça Pontes”, ambos serviços disponibilizados no Centro do Empreendedor. “São cursos totalmente gratuitos e voltados para a realidade do mercado, com um índice muito alto de empregabilidade, sem contar que são validados em todo o território nacional”, ressalta o secretário.

O programa de gratuidade faz parte do compromisso de Senac São Paulo de atuar no desenvolvimento de pessoas, por meio de ações educacionais que estimulem o exercício da cidadania e a atuação profissional transformadora e empreendedora.

O início das aulas será dia 05 de fevereiro, sendo que são apenas 18 vagas para o curso de Educador Social, com carga horária de 160 horas, com aulas ministradas de 2ª a 5ª-feira, das 19h15 às 22h45, com término previsto para o mês de maio. Já o curso de Modelagem e Confecção Feminina disponibilizará 20 vagas, com carga horária de 180 horas, também de segunda a quinta, no horário das 19h30 às 22h30, com término previsto para junho.

De acordo com Eliane Baltazar Godoi, gerente do Senac Votuporanga, a instituição tem compromisso com o desenvolvimento. “Em parceria com a Prefeitura, seguimos, em 2018, levando nossa forma de fazer educação a outros espaços da cidade e promovendo a formação de profissionais e cidadãos”, ressalta.

Para se inscrever no curso de Educador Social é necessário ter 18 anos e ensino fundamental completo, enquanto que para o de Modelagem e Confecção Feminina, a idade mínima é 16 anos, com ensino fundamental incompleto. As inscrições devem ser feitas no setor de atendimento do Senac Votuporanga, com apresentação do RG, CPF e comprovante de escolaridade. O Senac Votuporanga fica na Rua Guaporé, 3.221, no bairro Nova Boa Vista. O telefone da unidade é o (17) 3426-6700.