Salários dos Vereadores de Fernandópolis podem ser reduzidos

Foi protocolado Projeto de Lei que estipula a redução dos salários de Vereadores de Fernandópolis de R$ 5.069,00 para apenas três salários mínimos.

O projeto recebeu uma emenda modificativa assinada pela maioria dos vereadores. Com a aprovação de seis membros da casa, a proposta deve reduzir ainda mais os vencimentos na Câmara de Fernandópolis para apenas um salário mínimo, ou seja, R$ 954,00 mensais.

Com o novo salário de apenas R$ 954,00 bruto (valor atualizado em 2018), ainda haverá descontos de 11% com previdência social, caindo para R$ 849,06.Somando o salário secular com o de vereador, ele poderá atingir a faixa de desconto de 27% do IR, o salário de parlamentar cairá ainda mais, chegando a apenas R$ 591,48.

A proposta será debatida logo na primeira sessão no mês de fevereiro a fim de que a população possa participar ativamente da decisão e imprensa possa garantir ampla cobertura do fato.

ASSINATURAS

A emenda que reduz ainda mais os vencimentos dos membros do Legislativo para um salário mínimo, leva as assinaturas dos vereadores: Salvador de Castro, Murilo Jacob, Julio Zarola, Antonio Carlos Finoto, Mileno Tonissi, Gilberto Vian e Janaina Alves e Ademir de Almeida.

Caso seja aprovado, a redução só terá validade para vereadores eleitos nas eleições municipais de 2020 e que farão parte da gestão 2021-2024, como está previsto na Constituição Federal