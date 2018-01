UNIMED vende Recinto de Exposições

Mário Okanobo atual presidente da Unimed de Jales

A diretoria da Unimed, por meio do seu presidente Mário Okabono, de Jales anunciou que foi concretizada a venda do Recinto de Exposições Juvenal Giraldelli, de sua propriedade. As tratativas para a transação do imóvel duraram mais de 90 dias.

Na noite de quarta-feira, 10 de janeiro, em Assembleia Geral convocada através de edital publicado na imprensa local, os cooperados presentes decidiram aceitar proposta de compra do recinto da Facip. Antes, duas outras propostas não foram aceitas. Uma, da Gauri Eventos, de São Paulo, e outra da VBLX, de Jales. Motivo: prazo de pagamento.

A proposta de Zocaratto, Márcio e Tatyana foi de R$ 3 milhões e 269 mil à vista, condicionando o pagamento ao recebimento da escritura do terreno.

Liliane, da MZ Patrimonial, é esposa de Junior Zocaratto, empresário largamente conhecido na região, dono da JR, empresa que executa serviços de asfaltamento e recapeamento pelo interior afora e estados vizinhos, tendo vencido recentemente processo licitatório aberto pela Prefeitura de Jales. Juninho também tem intensa participação comunitária em Santa Fé, tendo sido provedor da Santa Casa e presidente da Apae. Já foi candidato a prefeito pelo PMDB e é o atual presidente do diretório municipal do partido. Márcio, da MA, também tem bala. É domo da Flash Cover, considerada uma das maiores fabricantes de capotas para veículos do Brasil e até exterior. Tatyana é professora e esposa do empresário Fabrício Lalucci, dono da Pais & Filhos, fabricante de brinquedos e produtos infantis em Aparecida do Taboado. Mas, o casal mora em Santa Fé do Sul.