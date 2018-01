Votuporanguense se destaca no segmento de intercâmbio internacional

Marchiori no momento da gravação no estúdio da TV Record Rio Preto

O votuporanguense Flávio Marchiori proprietário da agência Information Planet Rio Preto estará nesta terça-feira dando entrevista na nesta terça (16) nos programas Balanço Geral ao meio dia na TV Record.

Marchiori hoje é referência regional em intercâmbio estudantil. A sua agência do votuporanguense está presente em mais de 50 países e mantém uma parceria com mais de 300 escolas e instituições. Com mais de 20 anos no segmento em Rio Preto a Information Planet aposta no aquecimento da economia para o aumento de parceiros e clientes em 2018.